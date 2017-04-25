把警察當人看 柯P：寧可用拒馬

2017-04-25 11:55

〔記者郭安家／台北報導〕立法院上週初審年金法案，抗議者包圍，台北市長柯文哲被揮拳、多為立委受牽連，民進黨立委段宜康昨質疑，北市府核准路權卻無法保護首長，質疑台北市副市長鄧家基所做決策。對此，柯文哲今早於北投區行動市政會議受訪坦言，他有給警方政策指導，他反對警方人肉盾牌，寧可用拒馬去減少警力，要把警察當人看。

柯文哲指出，人家說「拒馬很難看、這個政府形象不好，下場就是幾乎要三倍警力去排人肉盾牌，我是反對，我寧可用拒馬、用什麼，去減少警力使用」，當然這次布置有問題的話，北市府會檢討；柯文哲強調，「我認為要把警察當人看待。」

談到傳出桃園市長鄭文燦也斷兩根肋骨，柯文哲說，反正打人、暴力一定不對，其實台灣民主政治走到這裡來，應該可以比較理性討論，「所以那種要推擠、撞人，還是不理想啦！包括砍銅像，我看實在是...」所以整個社會還是要朝理性的方向去發展。

至於立法院警方配置的檢討報告？柯文哲說，他看過一遍了啦！他自己都簽了，至於怎麼布置、立法院範圍多大、設施怎麼擺？北市府會檢討改進。