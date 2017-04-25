| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

把警察當人看 柯P：寧可用拒馬

2017-04-25  11:55

〔記者郭安家／台北報導〕立法院上週初審年金法案，抗議者包圍，台北市長柯文哲被揮拳、多為立委受牽連，民進黨立委段宜康昨質疑，北市府核准路權卻無法保護首長，質疑台北市副市長鄧家基所做決策。對此，柯文哲今早於北投區行動市政會議受訪坦言，他有給警方政策指導，他反對警方人肉盾牌，寧可用拒馬去減少警力，要把警察當人看。

柯文哲指出，人家說「拒馬很難看、這個政府形象不好，下場就是幾乎要三倍警力去排人肉盾牌，我是反對，我寧可用拒馬、用什麼，去減少警力使用」，當然這次布置有問題的話，北市府會檢討；柯文哲強調，「我認為要把警察當人看待。」

談到傳出桃園市長鄭文燦也斷兩根肋骨，柯文哲說，反正打人、暴力一定不對，其實台灣民主政治走到這裡來，應該可以比較理性討論，「所以那種要推擠、撞人，還是不理想啦！包括砍銅像，我看實在是...」所以整個社會還是要朝理性的方向去發展。

至於立法院警方配置的檢討報告？柯文哲說，他看過一遍了啦！他自己都簽了，至於怎麼布置、立法院範圍多大、設施怎麼擺？北市府會檢討改進。

廣告
  • 柯文哲於北投行政市政會議受訪。強調他反對警方人肉盾牌，寧可用拒馬去減少警力，要把警察當人看。（記者郭安家攝）

    柯文哲於北投行政市政會議受訪。強調他反對警方人肉盾牌，寧可用拒馬去減少警力，要把警察當人看。（記者郭安家攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拒馬 柯文哲 警察
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：把警察當人看 柯P：寧可用拒馬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.