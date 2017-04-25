前瞻恐引發財務壓力？ 高市財政局長：高雄準備好了
2017-04-25 11:48
高市議員郭建盟關切前瞻計畫的財務規劃（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄在前瞻計畫收穫豐碩，但高市議員郭建盟、邱俊憲提出警訊，認為總額約833億元的自籌款，可能讓高雄債務壓力更大﹔高市府大掌櫃、財政局長簡振澄強調，已研擬多套財政方案，高雄準備好了。
郭建盟彙整資料，前瞻計畫補助高雄項目包括大三項，高雄捷運岡山路竹延伸線與黃線經費1758億元、高雄海洋科技產業園區55億元、體感科技園區10億元。另外，市府各局處將各自提報競爭型建設計畫，總額260億元。
郭建盟估算，補助方案加上競爭型計畫，高雄自籌款需達833億元，以現階段高雄債務狀況，需要及早因應。
財政局長簡振澄答詢，市府在提報計畫同時，也同步規劃財政配套，包括非自償性財務方向、自籌財源、搭配作為等﹔他舉中央推前瞻計畫時、官員曾說過，計畫是給準備好的人，而高雄、準備好了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 結婚沒有迎娶儀式 洪慈庸:不想讓爸媽不開心
- 毛治國批輕軌熱 政院：昨是今非
- 司改會議》總統提名最高法院法官 國民黨批：總統介入司法
- 推翻黨職併公職結論 徐永明：希望國民黨簽字才簽
- 洪慈庸是否雙喜臨門？ 徐永明：有啦！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 「歐付寶」和「支付寶」商標爭議案和解 歐付寶英文改為O'Pay
- 鋰電池被偷換中國黑心貨 中市公所4個月3機車自燃
- 春陽號不捕魚 二手書店傳書香
- 法國總統決選 馬克宏對決勒班
- （影音）Kenny G即席吹薩克斯風 空中散發濃濃洋蔥味
- 新北積穗國小新校舍落成 社團可租借
- 跳水皇后一舉得女 每月生活費多24萬
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 備戰狀態！日媒：中國在朝鮮邊界部署10萬兵力
- 台大申請入學 雄中72雄女35人次錄取
- 《自由廣場》聚焦檢察官定位 可能失焦
- NBA》大帝致命三分彈 橫掃溜馬晉級
- 鋒面、冷空氣陸續報到！吳德榮：週末北部下探15度
- 王思平衰事纏身 淫媒敲門百萬伴遊賭城
- 金立群：亞投行要與美企業合作
- 女團想代言內衣 三點不露都OK
- 核一廠又出包 2號機滲漏硫酸液
- 川普執行稅改遙遙無期 企業選擇抱現金 多過增加支出
- 男變造車牌巧遇正義哥 警員GG了
- 宥勝婚紗照 蕾媽贏在這球
- 大尺寸4K面板出貨逆增 友達亮眼
- 強押債務人毆打成傷 惡男起出上萬顆一粒眠被起訴
- 監管轟頂 中國股市重挫
- 美大使︰北韓若再核試 川普將反擊
- 「包大人」有解！用過的臭尿布也可回收再生
- 碧砂漁港遭輕油污染 基隆市府追查禍首
- 養豬場排廢水臭20年 暗夜抓到了
- 極為罕見！美全體參議員將赴白宮 聽取北韓簡報
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 英國女王露胸又露腿 蕾哈娜P圖挨轟噁心不尊重
- 冒用溪頭之友卡遊園 小心被送辦
- 5680輛遊覽車未裝GPS 交部要求9月起全面加裝
- 想用這台洗車？醉駕駛撞洗街車GG了
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 法選情激勵行情 歐股勁揚
- 破盤價奏效 地上權案開胡
- Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴
- 時尚旅人新朝聖殿堂─義大利威尼斯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前瞻恐引發財務壓力？ 高市財政局長：高雄準備好了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分