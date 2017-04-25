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前瞻恐引發財務壓力？ 高市財政局長：高雄準備好了

高市議員郭建盟關切前瞻計畫的財務規劃（記者王榮祥攝）

2017-04-25  11:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄在前瞻計畫收穫豐碩，但高市議員郭建盟、邱俊憲提出警訊，認為總額約833億元的自籌款，可能讓高雄債務壓力更大﹔高市府大掌櫃、財政局長簡振澄強調，已研擬多套財政方案，高雄準備好了。

郭建盟彙整資料，前瞻計畫補助高雄項目包括大三項，高雄捷運岡山路竹延伸線與黃線經費1758億元、高雄海洋科技產業園區55億元、體感科技園區10億元。另外，市府各局處將各自提報競爭型建設計畫，總額260億元。

郭建盟估算，補助方案加上競爭型計畫，高雄自籌款需達833億元，以現階段高雄債務狀況，需要及早因應。

財政局長簡振澄答詢，市府在提報計畫同時，也同步規劃財政配套，包括非自償性財務方向、自籌財源、搭配作為等﹔他舉中央推前瞻計畫時、官員曾說過，計畫是給準備好的人，而高雄、準備好了。

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  • 高市財政局長簡振澄強調，市府以針對前瞻建設最好財務配置、高雄準備好了（記者王榮祥攝）

    高市財政局長簡振澄強調，市府以針對前瞻建設最好財務配置、高雄準備好了（記者王榮祥攝）

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