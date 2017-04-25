批年改官版阻礙中小學師資代謝 全教總主張85制

2017-04-25 12:10

〔記者林曉雲／台北報導〕年金改革案進入國會審議階段，明後天將召開公聽會，全國教師總工會今天召開記者會，各地方工會理事長出席。全教總理事長張旭政表示，官版中小學教師60歲起支方案，不符家長期待，嚴重阻礙師資新陳代謝，全教總堅決反對此一方案，建議國會朝野黨團考慮職業屬性，中小學教育人員宜改為85（年資+年齡）制。

張旭政表示，他和全教總理事洪維彬將於公聽會表達全教總訴求，包括所得替代率造成年資不公，應往上做調整；教師退休60歲起支不妥，宜改為85（年資+年齡）制；不宜將公保年金與退撫所得掛勾，形成2個保險僅能領取一種的狀況；已退、在職不應雙重標準，建議維持一致。

此外，全教總認為，月退休金調整機制不明確，建議修正；修法前育嬰留職停薪年資亦應採計；支持禁止「雙薪肥貓」條款，但行政院版條件過於嚴格，恐影響人才再利用，規定不宜過嚴；應於教師法規範事項，非屬於公校退休撫卹條例者，不宜於本次退撫草案中列入，例如新增退休條件之一為「情緒不穩，言行異常，致影響學校聲譽或教學績效，且有具體事證。」但張旭政質疑，「影響校譽」是非常主觀的評斷，不宜做為命令退休的事項，宜刪除。

另，資遣事項之一「現職工作質量未達教學基準，經學校教師評審委員會依法審議認定屬實。」，張旭政表示，此為教師法上的重大爭議，且並無定論。此次放入公校退撫條例，實有「偷渡」性質，宜刪除。

全教總主張應另立新基金或分戶設帳，為避免中青世代繳付基金提補舊債務，導致日後仍無法領取適切退休金，造成年輕世代對基金不信任，改革後應以設立新基金或分戶設帳方式，確保現在職人員繳付的基金費用仍用於現職人員。至於現有退撫基金，應由國家負最後支付責任。