郝、吳選上黨主席 張亞中：國民黨基層會分裂
2017-04-25 11:52
〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕台灣孫文學校校長張亞中今天表示，國民黨這次的黨主席選舉是深化九二共識與維持現狀兩條路線的競爭，也是國民黨組織發展的考驗，洪秀柱如果選上，國民黨還有機會走上一條新路，如果是郝龍斌或是吳敦義選上，會讓基層對國民黨絕望，走上分裂。
台灣孫文學校校長張亞中赴美巡迴演講並希望創立海外分校，今天在馬里蘭海珍樓餐廳對數十位藍營支持者表示，孫文學校的理念與洪秀柱相近，如果洪秀柱選上，孫文學校理念就是國民黨的主流，也會更受中國的重視。
他批評，國民黨在李登輝擔任黨主席時走上去三民主義化、去中國化與維持兩岸敵對的道路，使國民黨失去靈魂和信仰，而馬英九執行時沒有撥亂反正，拿香跟著民進黨拜，沒有捍衛國民黨核心價值，使黨民黨淪為選舉機器，也失去話語權，這個從李登輝時代注入國民黨的癌細胞到這次黨主席選舉全爆發出來了。
張亞中說，洪秀柱主張的一中同表是分治而不分裂的兄弟關係，不是一國兩制的父子關係。吳敦義訪美時批評洪秀柱與北京一個鼻口出氣，郝、吳到今天還在講一中各表，馬英九也繼續捍衛，其實正符合民進黨的需要。
他說，孫文學校要成為替國民黨打勝選戰的部隊，希望2020年贏回選舉，盡快與中國大陸簽訂和平協議，確定兩岸都是中國的一部分，但中國主權是兩岸人民共享。他還說，找郭台銘出來參選的思維是錯的，因為國民黨若成功造出一個勢，2020年國民黨由誰代表參選都會贏。在年金改革問題上，他們主張民進黨所做的一切，在國民黨選上後一筆勾消，「全部照契約給你」。
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