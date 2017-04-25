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前瞻計畫不能漏掉這裡 屏東縣長潘孟安說話了

2017-04-25  11:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會開幕在即，屏東縣長潘孟安今天（25日）在加油活動中向中央喊話，「不是只有桃竹苗的台3線浪漫，高屏六堆也有美麗的故事」，希望前瞻計畫應該也將這裡納入。

第52屆六堆運動會將於4月29日至30日在屏東縣萬巒國中登場，共有高屏12個鄉區、共約2200位選手參加，加上工作人員與鄉親，參與人數將破3000人，系列活動包括27日聖火傳遞點燃典禮、28日六堆忠勇公遶境萬巒安座、29日六堆風華之夜、29日至30日的運動會與小農文創市集、手作DIY體驗、六堆深度文化之旅等。

潘孟安今天上午在主持加油活動時強調，屏東、高雄六堆客家擁有豐富的文化內涵，不只浪漫，還有很多美麗的故事、動人傳奇、產業，隱藏在聚落、夥房的一磚一瓦裡，希望前瞻計畫未來在細節公布之後能調整，應該也要將高屏六堆納入。

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  • 六堆運動會即將登場。（記者羅欣貞攝）

    六堆運動會即將登場。（記者羅欣貞攝）

  • 學子熱舞為六堆運動會加油。（記者羅欣貞攝）

    學子熱舞為六堆運動會加油。（記者羅欣貞攝）

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