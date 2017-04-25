張景森怒批毛治國 「留下政績讓新政府很頭痛」

2017-04-25 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕前交通部長毛治國昨日投書媒體批評新政府要在全台蓋輕軌，引發討論，政院也對此反擊，政務委員張景森稍早則在臉書直言：「馬政府的交通建設成績乏善可陳，應該歸功於這位形貌恭謹、思想保守的交通沙皇，毛留下的政績真的令新政府很頭痛。」

張景森提到，過去扁政府規劃東部鐵路快速化中最重要的一段就是「北宜直鐵」，但馬政府去把它規劃成「北宜歪鐵」，導致新政府必須重新規劃、浪費8年。除此之外，毛治國將「蘇花高」蓋成斷斷續續的「蘇花替」，同時也是屏東高鐵的「殺手」。張景森氣憤地說：「這些帳都還沒有跟他算，昨天他卻跑還出來對新政府說三道四。想到這些，我實在沒有辦法像他那樣斯文有禮貌！」

張景森提及毛治國說過「台灣最重要的交通問題是台鐵立體化，消除平交道」，但他質疑：「如果這件事這麼重要，為何馬政府八年如此偷懶？除高雄左營地下化以外，其餘台鐵立體化工作全部都是扁政府時代規劃的。而除了員林完成外，台中高架延到英政府才完工，台南地下化延到英政府才動工，桃園地下化、嘉義高架化延到現在才核定。」

張景森強調，捷運、輕軌跟長程的高鐵、城際的台鐡是功能互補，都是整體都會軌道運輸網的一部分，「哪有一個交通系統只有大動脈、次動脈，沒有小動脈和微血管的」？最後他則諷刺地說：「原來是有這種排斥輕軌的人，長期擔任交通決策，難怪台灣輕軌建設不斷延宕。扁政府時代核定的三條輕軌，居然拖了八年，還可以留給英政府來完工剪綵，而馬政府任內沒有新增任何一條線，原來不是偶然。」