怨萬大線新北不夠積極 柯：實務解決問題就好

2017-04-25 11:39

〔記者郭安家／台北報導〕雙北市府連日來為前瞻建設軌道建設預算大打口水戰，昨天台北市長柯文哲又因捷運萬大線土城機廠用地案，抱怨新北市不夠積極。對此，柯文哲今早於北投區行動市政會議受訪說，我們來實務地解決問題，萬大線從現在開始蓋，它的整個工程瓶頸在哪裡、要怎麼解決？這樣就好。

媒體追問昨天有抱怨新北市主朱立倫？柯文哲僅說，北市捷運局品質非常好，但是速度實在太慢，因為他們是工程人員，不擅長協調，比方說要跟屋主、地主協調這種能力不是很好，所以政治部門要幫忙解決。

至於是否新北市不夠積極？柯文哲說，他不管積極不積極，瓶頸在哪裡、怎麼解決，這樣就好。

新北市捷運局昨說明，柯文哲批評的萬大線機廠案，是萬大線的位置在中和、土城交界的金城機廠，該基地上除化工廠，還有農作物，地主400多人；前年11月，新北市已協助化工廠商取得用地辦理搬遷，北市府去年7月召開5場機廠用地公聽會，新北市也派員協助。