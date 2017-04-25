怨萬大線新北不夠積極 柯：實務解決問題就好
2017-04-25 11:39
〔記者郭安家／台北報導〕雙北市府連日來為前瞻建設軌道建設預算大打口水戰，昨天台北市長柯文哲又因捷運萬大線土城機廠用地案，抱怨新北市不夠積極。對此，柯文哲今早於北投區行動市政會議受訪說，我們來實務地解決問題，萬大線從現在開始蓋，它的整個工程瓶頸在哪裡、要怎麼解決？這樣就好。
媒體追問昨天有抱怨新北市主朱立倫？柯文哲僅說，北市捷運局品質非常好，但是速度實在太慢，因為他們是工程人員，不擅長協調，比方說要跟屋主、地主協調這種能力不是很好，所以政治部門要幫忙解決。
至於是否新北市不夠積極？柯文哲說，他不管積極不積極，瓶頸在哪裡、怎麼解決，這樣就好。
新北市捷運局昨說明，柯文哲批評的萬大線機廠案，是萬大線的位置在中和、土城交界的金城機廠，該基地上除化工廠，還有農作物，地主400多人；前年11月，新北市已協助化工廠商取得用地辦理搬遷，北市府去年7月召開5場機廠用地公聽會，新北市也派員協助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 結婚沒有迎娶儀式 洪慈庸:不想讓爸媽不開心
- 毛治國批輕軌熱 政院：昨是今非
- 司改會議》總統提名最高法院法官 國民黨批：總統介入司法
- 推翻黨職併公職結論 徐永明：希望國民黨簽字才簽
- 洪慈庸是否雙喜臨門？ 徐永明：有啦！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 「歐付寶」和「支付寶」商標爭議案和解 歐付寶英文改為O'Pay
- 鋰電池被偷換中國黑心貨 中市公所4個月3機車自燃
- 春陽號不捕魚 二手書店傳書香
- 法國總統決選 馬克宏對決勒班
- （影音）Kenny G即席吹薩克斯風 空中散發濃濃洋蔥味
- 新北積穗國小新校舍落成 社團可租借
- 跳水皇后一舉得女 每月生活費多24萬
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 備戰狀態！日媒：中國在朝鮮邊界部署10萬兵力
- 台大申請入學 雄中72雄女35人次錄取
- 《自由廣場》聚焦檢察官定位 可能失焦
- NBA》大帝致命三分彈 橫掃溜馬晉級
- 鋒面、冷空氣陸續報到！吳德榮：週末北部下探15度
- 王思平衰事纏身 淫媒敲門百萬伴遊賭城
- 金立群：亞投行要與美企業合作
- 女團想代言內衣 三點不露都OK
- 核一廠又出包 2號機滲漏硫酸液
- 川普執行稅改遙遙無期 企業選擇抱現金 多過增加支出
- 男變造車牌巧遇正義哥 警員GG了
- 宥勝婚紗照 蕾媽贏在這球
- 大尺寸4K面板出貨逆增 友達亮眼
- 強押債務人毆打成傷 惡男起出上萬顆一粒眠被起訴
- 監管轟頂 中國股市重挫
- 美大使︰北韓若再核試 川普將反擊
- 「包大人」有解！用過的臭尿布也可回收再生
- 碧砂漁港遭輕油污染 基隆市府追查禍首
- 養豬場排廢水臭20年 暗夜抓到了
- 極為罕見！美全體參議員將赴白宮 聽取北韓簡報
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 英國女王露胸又露腿 蕾哈娜P圖挨轟噁心不尊重
- 冒用溪頭之友卡遊園 小心被送辦
- 5680輛遊覽車未裝GPS 交部要求9月起全面加裝
- 想用這台洗車？醉駕駛撞洗街車GG了
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 法選情激勵行情 歐股勁揚
- 破盤價奏效 地上權案開胡
- Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴
- 時尚旅人新朝聖殿堂─義大利威尼斯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：怨萬大線新北不夠積極 柯：實務解決問題就好
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分