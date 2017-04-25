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鄭文燦肋骨被撞斷兩根 柯P強調「暴力一定不對」

柯文哲今強調「暴力一定不對」，並重申昨日提出「反對警察人肉盾牌」的看法，認為要把警察「當人看待」。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-04-25  11:32

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會日前審查年金改革法案時，遭遇反年金改革人士激烈抗議，當天桃園市長鄭文燦欲前往參加前瞻計畫公聽會，被群眾衝撞導致肋骨斷了兩根，忍痛跑行程。對此，台北市長柯文哲今天強調「暴力一定不對」，他也重申昨日提出「反對警察人肉盾牌」的看法，認為要把警察「當人看待」。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，柯文哲指出，此次維安若有問題，會再做檢討，不過自己反對人肉盾牌策略，強調「要把警察當人看待」。而民進黨立委段宜康昨日上午在臉書指出北市府負責現場警力布置，卻讓許多首長頻頻被攻擊，柯文哲指出，有給警方政策上的指導，他也坦言：「別人說拒馬很難看、對政府形象不好，但不用的下場就是我們幾乎要用3倍以上的警力去排人肉盾牌，我反對，寧可用拒馬去減少警力的使用。」

柯文哲隨後則表示，台灣民主政治走到現在，應該可以比較民主、理性的進行討論，推擠、撞人還是不理想，整個社會還是要朝理性方向發展。

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