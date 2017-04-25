鄭文燦被撞斷2肋骨 僚幕曝：忍痛跑65個行程

2017-04-25 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦日前到立法院參加前瞻基礎建設（城鄉建設）公聽會，爭取桃園建設預算，卻被反年金改革民眾攻擊，昨天檢查才發現斷了2根肋骨；鄭文燦幕僚顏子傑上午也在臉書發文，透露鄭被肘擊後，忍著痛跑了65個行程。

桃園市政府秘書處長顏子傑在臉書上表示，鄭文燦在肘擊之後，忍著痛跑了65個行程，檢查之後，戴著護具又跑了10個行程；肘擊之後，他說被撞到肋骨有點痛，但是沒有大礙，夾克被拉扯出一個裂縫，還是可以正常工作。

顏子傑說，鄭文燦在醫生檢查之後，說不用開刀，「他正坐在他的前方，用沒受傷的右手，熟悉地滑著手機處理公事，耳朵聽著翁嘉盛簡報」，並說對市長來說，「工作就是最好的藥」。