司改會議》總統提名最高法院法官 國民黨批：總統介入司法
2017-04-25 11:24
〔記者施曉光／台北報導〕司改會決議未來最高法院及最高行政法院法官將改採「政治任命」，由總統提名，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會質疑，這是為總統擴權邁向一大步，也是蔡英文總統強推司法改革最終目的的狐狸尾巴終於露出來了，可謂「司法改革是假、政治介入是真。」
洪孟楷拿出當年蔡英文在總統大選期間針對司法改革政策主張的說法，「當執政者仍舊沉迷於透過個案以及人事控制的方式，操弄政治性案件的威權印象時，基本人權以及司法獨立將成為第一線的犧牲者」，藉此質疑蔡英文如何面對過去的自己？對得起之前投票給蔡英文的選民？
他質疑，一位帶有黨派意識、政黨黨主席的人，而且任期最高八年，如果可以任命司法個案審理的法官，豈不就真正坐實了法院是「特定色彩」開的？未來法官還有什麼獨立審判可言？
洪孟楷表示，民進黨上任不到一年，毀憲亂紀的事層出不窮，從「不當黨產條例違憲」、「許宗力再任」、「總統每週一行政協調會議」等，全都是仗著全面執政恣意妄為，現在又試圖把手伸入司法體系，如果成真，將是讓司法權向執政者低頭的一刻，邁向獨裁專制所踏出的第一步。
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