洪慈庸是否雙喜臨門？ 徐永明：有啦！

時代力量立委洪慈庸和台中市新聞局長卓冠廷，昨日登記結婚。（資料照，洪慈庸服務處提供）

2017-04-25 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸昨日和台中市新聞局長卓冠廷登記結婚，當晚也席開6桌宴請親友。洪慈庸今日在立法院黨團記者會上，被追問是否因為懷孕、「雙喜臨門」才結婚？此時在一旁的時代力量黨團總召徐永明則驚爆「有啦！」，原來他說的是自己和洪慈庸在台中的聯合辦公室，是在同一天成立。

洪慈庸結婚消息傳出後，開始流傳「奉子成婚」的猜測，但洪慈庸和卓冠廷雙雙否認，只強調生子之事會順其自然；洪慈庸今日在立院仍免不了被媒體追問是否懷孕，徐永明則出面幫忙擋問題，以「有啦！」吸引媒體的注意力。

徐永明接著解釋，他講的是洪慈庸和他的台中聯合辦公室，在昨日洪慈庸結婚時同一天開幕，應該也算是一樁喜事。