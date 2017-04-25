結婚沒有迎娶儀式 洪慈庸:不想讓爸媽不開心

2017-04-25 11:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府新聞局長卓冠廷與時力立委洪慈庸，昨（24）日下午在北屯區戶政事務所完成結婚登記，晚上席開6桌，宴請至親好友，沒有任何儀式。卓冠廷今日接受媒體訪問時表示，傳統婚禮儀式就是把女兒嫁出去，感覺不是洪家的人，洪爸洪媽會傷心。

卓冠廷、洪慈庸24日下午約3點多到北屯區戶政所辦理結婚登記，晚間在台中林酒店席開6桌宴請親友，婚禮全程低調，沒有任何儀式。

昨晚婚宴上洪慈庸感性致詞，卓冠廷今天受訪時轉述表示，他們討論婚禮時，慈庸堅持不要有儀式，因為傳統的婚禮儀式，就是把女兒嫁出去，這樣感覺就不是洪家的人，會讓洪爸洪媽傷心。

卓冠廷指出，慈庸希望2人的結合，是讓雙方家庭多一個女兒、多一個兒子。讓他很感動，他也是第一次聽到，後來他覺得當時決定不要有相關儀式，單純兩家人吃飯，是對的決定。

媒體詢問，洪慈庸婚後將住哪裡？卓冠廷表示，慈庸會在台中、后里、立法院宿舍3處輪住，翌日后里、潭子、大雅、神岡有行程，就住在后里家，如果有台中的行程就住台中家，若一早要去立法院搶登記，那就住立法院宿舍。

婚後第一天，一早卓冠廷、洪慈庸各自投入工作領域，卓冠廷如常與局內幹部開會、看公文。卓冠廷說，未來的日子不會有任何改變，會繼續努力往下走。