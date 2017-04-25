媒體爆藍黨魁選情民調 王金平辦公室：並非事實

2017-04-25 11:11

〔記者邱燕玲／台北報導〕針對《鏡傳媒》報導，根據前立法院長王金平辦公室以及洪秀柱陣營所做的民調，國民黨主席選情目前是黨主席洪秀柱暫居第1，與名列第二的前副總統吳敦義競爭激烈，前台北市長郝龍斌雖居第3名，但數據上大幅落後。對此，王金平辦公室上午發出聲明表示，「並非事實」。

王金平辦公室聲明如下：

有關媒體24日報導指出，針對國民黨主席選舉，本辦公室針對全國黨員進行民意調查、提及不同候選人之民調數字一事，並非事實。

國民黨主席選舉至今，六位候選人各自努力，提出主張，共同為中國國民黨與台灣的未來而努力，目前也都通過聯署門檻的審查。

對於六位同志的付出與熱忱，王金平院長感到敬佩，並給予祝福。也期望候選人繼續為國為黨提出政見，共同確保選舉過程平和、競爭而不攻訐，進行一場君子之爭。同時呼籲全體黨員關心選情、踴躍投票，大家一起創造黨與國家更光明的未來。