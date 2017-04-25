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肋骨斷雖疼痛 鄭文燦：帶著微笑續拚市政

桃園市長鄭文燦出席台美數位經濟論壃之智慧技術研討會，自我調侃肋骨斷裂2根，但仍會「帶著微笑拚市政」。（記者李容萍攝）

2017-04-25  10:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦19日前往立法院參加前瞻基礎建設（城鄉建設）公聽會，爭取桃園建設預算，在場外遭到反年金改革民眾推撞，近日因疼痛狀況持續，直至昨天中午才前往醫院檢查。經超音波及X光檢查結果為左側第7、第8肋骨骨折，目前使用護具固定，讓骨頭癒合。

鄭文燦今天受訪指出，當天被撞到就很痛了，但農博快開幕了，行程也都安排好，只能繼續跑行程，直到昨天痛得實在受不了，才去熟悉的大型骨科診所照超音波掃描，才發現第7與第8根肋骨斷裂，醫師用手按了一下還說：「這痛度很高」、「怎麼能忍這麼多天？」，他只能回答：「總是有很多工作要做」。

鄭文燦說，當時去爭取前瞻基礎計畫的桃園客家預算，有跟台北市警察局聯絡，猜想市警局會開安全通道，現場看起來有些失控。

鄭文燦還說，當天陳抗民眾過於激動，不只是嗆聲、汙辱，還逢人就打，已逾越份際，他認為民主政治不可能在街頭解決，呼籲大家冷靜下來，尋找最好方案，但不打算提告。他希望未來立院，要以保持國會順利運作的基本前提，「台灣社會不需要讓暴力跟仇恨帶到國會殿堂，這是不必要的」。

鄭文燦也說，當天被衝撞後，在公聽會第一個發言，事後有很多立委詢問關心，但如果撞斷2根肋骨，多換一些預算也是值得的。醫師叮囑要穿戴護具，必須吃藥、打針，約2週到6週才能痊癒，期間也要多休息、不能提重物，也要24小時穿戴護具，因此最近會縮減，甚至減半行程，但他也自我調侃仍會帶著微笑拚市政。

至於有國民黨議員質疑受傷還能上台唱歌？他也說，參加旺旺中時集團在桃園舉辦的公益演唱會，現場很多老人家想聽歌，因此應主持人、歌手之邀，忍痛微笑唱歌。他認為拿此事揶揄、質疑都沒有必要，「沒有市長會拿自己的健康開玩笑」。

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  • 桃園市長鄭文燦出席台美數位經濟論壃之智慧技術研討會，與與會人員交談熟熱絡。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦出席台美數位經濟論壃之智慧技術研討會，與與會人員交談熟熱絡。（記者李容萍攝）

  • 桃園市長鄭文燦出席台美數位經濟論壃之智慧技術研討會，與美國在台協會處長梅健華交談熱絡。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦出席台美數位經濟論壃之智慧技術研討會，與美國在台協會處長梅健華交談熱絡。（記者李容萍攝）

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