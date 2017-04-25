結婚沒有迎娶儀式？ 卓冠廷貼心回應...

被問到「兩人為何沒有迎娶儀式」？卓冠廷貼心地說：「跟慈庸討論後，怕洪爸、洪媽傷心，決定登記後簡單吃個飯。」（洪慈庸服務處提供）

2017-04-25 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中市新聞局長卓冠廷與時代力量立委洪慈庸昨日登記結婚，晚間舉辦簡單晚宴，邀請親友分享喜悅。卓冠廷被問到「兩人為何沒有迎娶儀式」？他貼心地說：「跟慈庸討論後，怕洪爸、洪媽傷心，決定登記後簡單吃個飯。」

根據《聯合報》報導，兩人昨日在臉書宣部登記結婚消息，晚間舉辦家族晚宴，在結婚過程中沒有迎娶儀式，新人也沒有穿婚紗，整體過程簡單低調。卓冠廷提到，洪慈庸昨日在「婚禮」中沒穿婚紗，也沒有迎娶儀式，是怕洪爸、洪媽傷心，而且洪慈庸希望結婚是讓雙方家庭多了兒子、女兒，而不是女兒嫁出去了。

卓冠廷提到，今天是婚後第一天，慈庸一早就起床去立法院，自己也是7點就進市府，未來會有三個家，分別是台中、后里跟台北立院附近。