年金改革怎麼走？ 國立大學教師籲差異化處理
大專教師會協會及各國立大學教師會今天召開聯合記者會，記者會中以行動劇表達訴求。（記者羅沛德攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕針對年金改革議題，大專教師會協會及各國立大學教師會今天在立委陳學聖的陪同下，召開聯合記者會，大專教師會協會理事、交通大學教授李威儀表示，不同職業各有不同的特性，強迫將各職業做齊頭式的年金處理，往往會因為遷就某一職業的特性，而損害另一職業的利益，結果不但顧此失彼，更容易製造職業間的對立。將軍人與公教人員切割處理是一合理處置，但同樣道理，也應將大學教授與其他公教人員分開考量。
陳學聖指出，目前年金制度必須做大幅度的改變，並不是軍公教的錯，而應該是過去20多年來歷任政府的連串政策失誤所造成，更何況這些改變，是政府要背叛軍公教對其雇主多年的信任，是要毀棄政府過去對其員工的承諾，政府又何敢夸言其為「改革」？尊重及善待軍公教，軍公教將不只會在危機時拉國家一把，也才會是國家長治久安的中堅力量。
李威儀也認為，尊重差異才能兼顧正義，齊頭處理只會顧此失彼，大學教授不只進入職場時間，較其他公教人員晚至少5到10年，且薪資結構與其他公教人員也大不相同。例如軍公教人員的每月薪資包含本俸與加給兩個部分，而大學教授本俸所占薪資的比例，與其他公教人員就很不一樣。大學教師之本俸約為薪資之50％，其他公教人員本俸則大多為薪資之70％或以上。目前政府規畫之退休方案，均以「本俸乘以2」為基準，來計算退休後所得替代率，且依任職年資不同，逐年調降到同樣水平，這對「養成難、入行晚、年資短」的大學教授極為不公。
出席記者會的大學教授表示，大學要與全世界爭取優秀的教授，優秀的教授也是最容易用腳投票的一群人，我國政府及教育部一再強調台灣高等教育要與世界接軌，其關鍵就在於與國際競爭及留住優秀的人才，如今連退休福利都要大砍，恐將造成我國大學教授取得的是博士學位，領到的是碩士薪水，期待的卻僅是學士的退休福利，這將不只造成人才的流失，更將難以吸引新進的傑出學者，如此印象一旦在國際間形成，想再挽回將極其困難。政府務必深入考量此次改變年金制度，對我國高等教育在國際市場上競爭力的不利影響。
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