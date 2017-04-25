籌長照財源 遺贈稅改累進稅率三讀通過

2017-04-25 10:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院今三讀通過攸關長照財源的「遺產及贈與稅法部分條文修正案」，遺贈稅從單一稅率改為累進稅率，估計每年可挹注長照63億元。

估計每年可挹注長照63億元

根據三讀通過條文，遺產稅部分，遺產總額減掉扣除額、免稅額後的遺產淨額，在5000萬元以下者，課徵10%；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。

贈與稅部分，按贈與人每年贈與總額，減掉扣除額、免稅額後的贈與淨額，在2500萬元以下者，課徵10%；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分的15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分的20%。

立院時代力量黨團對稅率與級拒門檻有不同意見，認為最重應課到30%，且不應與長照財源掛勾，立法院長蘇嘉全昨對遺贈稅草案召集朝野協商後仍無共識，今交付今院會處理。經過表決後，仍照行政院版本的條文通過。