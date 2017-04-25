新婚後首現身被問何時生寶寶 洪慈庸笑著說...

時代力量立委洪慈庸昨與台中市新聞局長卓冠廷低調完成結婚登記，今早一身素雅便裝出席立院時力黨團會議會後記者會。（記者方賓照攝）

2017-04-25 09:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷昨低調完成結婚登記，洪慈庸今上午一身素雅便裝出席立院時力黨團會議會後記者會，會後被問到是否有生寶寶計畫時？洪慈庸笑說「順其自然」，沒有特別規劃和安排時間，如果緣份到了很歡迎，緣份沒有到就等待，至於未來小孩是否會送到立院托育中心？洪慈庸則說「沒有想到這麼遠。」

洪慈庸說，上工之後沒有什麼不一樣，被問到兩人對未來政治生涯是否會互相討論，洪慈庸也笑說「不會啦！」，兩人在政治裡各自都有自己的想法，在議題和政策上也有各自思維，不會干涉彼此。

她也說，黨團成員知道消息後，都很祝福，但大家平常互動時也不會太過關心各自私生活；事前也有告訴辦公室助理這個消息，但不想驚動太多人，所以希望他們保密。

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