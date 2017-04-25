| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
 首頁 > 政治

新婚後首現身被問何時生寶寶 洪慈庸笑著說...

時代力量立委洪慈庸昨與台中市新聞局長卓冠廷低調完成結婚登記，今早一身素雅便裝出席立院時力黨團會議會後記者會。（記者方賓照攝）

2017-04-25  09:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷昨低調完成結婚登記，洪慈庸今上午一身素雅便裝出席立院時力黨團會議會後記者會，會後被問到是否有生寶寶計畫時？洪慈庸笑說「順其自然」，沒有特別規劃和安排時間，如果緣份到了很歡迎，緣份沒有到就等待，至於未來小孩是否會送到立院托育中心？洪慈庸則說「沒有想到這麼遠。」

洪慈庸說，上工之後沒有什麼不一樣，被問到兩人對未來政治生涯是否會互相討論，洪慈庸也笑說「不會啦！」，兩人在政治裡各自都有自己的想法，在議題和政策上也有各自思維，不會干涉彼此。

她也說，黨團成員知道消息後，都很祝福，但大家平常互動時也不會太過關心各自私生活；事前也有告訴辦公室助理這個消息，但不想驚動太多人，所以希望他們保密。

相關影音

廣告
  • 時代力量立委洪慈庸昨與台中市新聞局長卓冠廷低調完成結婚登記，今早一身素雅便裝出席立院時力黨團會議會後記者會。（記者方賓照攝）

    時代力量立委洪慈庸昨與台中市新聞局長卓冠廷低調完成結婚登記，今早一身素雅便裝出席立院時力黨團會議會後記者會。（記者方賓照攝）

  • 時代力量立委洪慈庸登記結婚後，今天第一天現身立法院，吸引大批媒體包圍採訪。（記者方賓照攝）

    時代力量立委洪慈庸登記結婚後，今天第一天現身立法院，吸引大批媒體包圍採訪。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卓冠廷 時代力量 洪慈庸
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：新婚後首現身被問何時生寶寶 洪慈庸笑著說...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.