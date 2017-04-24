| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

難堪紀錄！屏縣33鄉鎮市 7首長因案停職被代理

2017-04-24  23:41

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣本屆33位鄉鎮市長中，曾因案被停職、辭職或解職者已累計7位，過去2年來，縣府陸續為獅子、牡丹、三地門、鹽埔、琉球、里港鄉及屏東市指派代理首長，折損率之高，堪稱地方自治史上新記錄。

牡丹鄉長陳英銘及獅子鄉長孔朝因涉及工程弊案曾遭檢方聲押獲准，經縣府派員代理職務一段時間後，兩人因交保後申請復職獲准才結束代理，三地門鄉長許阿桃、里港鄉長張有權及鹽埔鄉長呂清輝因賄選案去職，經縣府派代一段時間後，重新辦理補選，琉球鄉長陳隆進及屏東市長林亞蒓則因涉貪被停職，暫由縣府派員代理其職務。

屏東檢警調在本屆5合1選舉查賄行動中大有斬獲，檢方一口氣向22位分屬不同黨派的縣議員、鄉長及村里長當選人提起當選無效之訴，創下全國最高記錄，使得屏東縣政府事後還得花費近千萬元陸續進行15次補選，勞民傷財，縣選委會為此已依照選罷法規定，向涉賄候選人及其所屬政黨開罰，盼能遏止賄選歪風。

廣告
  • 今天上任的代理屏東市長程清水，是縣府在本屆派代的第7位地方鄉鎮市級首長。（記者李立法攝）

    今天上任的代理屏東市長程清水，是縣府在本屆派代的第7位地方鄉鎮市級首長。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 屏東縣 林亞蒓 程清水 解職 辭職
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：難堪紀錄！屏縣33鄉鎮市 7首長因案停職被代理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.