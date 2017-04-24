難堪紀錄！屏縣33鄉鎮市 7首長因案停職被代理
2017-04-24 23:41
〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣本屆33位鄉鎮市長中，曾因案被停職、辭職或解職者已累計7位，過去2年來，縣府陸續為獅子、牡丹、三地門、鹽埔、琉球、里港鄉及屏東市指派代理首長，折損率之高，堪稱地方自治史上新記錄。
牡丹鄉長陳英銘及獅子鄉長孔朝因涉及工程弊案曾遭檢方聲押獲准，經縣府派員代理職務一段時間後，兩人因交保後申請復職獲准才結束代理，三地門鄉長許阿桃、里港鄉長張有權及鹽埔鄉長呂清輝因賄選案去職，經縣府派代一段時間後，重新辦理補選，琉球鄉長陳隆進及屏東市長林亞蒓則因涉貪被停職，暫由縣府派員代理其職務。
屏東檢警調在本屆5合1選舉查賄行動中大有斬獲，檢方一口氣向22位分屬不同黨派的縣議員、鄉長及村里長當選人提起當選無效之訴，創下全國最高記錄，使得屏東縣政府事後還得花費近千萬元陸續進行15次補選，勞民傷財，縣選委會為此已依照選罷法規定，向涉賄候選人及其所屬政黨開罰，盼能遏止賄選歪風。
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