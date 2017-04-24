鄭文燦肋骨骨折遭點名 李來希：怎麼怪我呢？

全國公務人員協會理事長李來希。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-04-24 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕立法院在19日審查年金改革草案，反年金改革群眾在立法院外推擠縣市長及立委，其中桃園市長鄭文燦也被推擠，事後鄭文燦感到不適，今天到醫院檢查，才發現左側第7根、第8根肋骨有骨折（裂痕），引發關注。全國公務人員協會理事長李來希表示，他負責的區域沒發生打人情況，認為那段是警察負責，怎麼會怪他？

民進黨立委段宜康今天在臉書透露鄭文燦受傷消息，更點名李來希「交代一下」這件事情。

《中央社》報導，李來希表示，他申請的路權被警方拿去，那段路他沒辦法過去，所以鄭文燦被揍他不知道，認為警察拿去，就要負責維安，「怎麼怪我呢」？

李來希說，他的部隊、廣播車都在鎮江街，至少他負責的區域裡面，沒看到有人打人。

李來希表示，他對於個別群眾的脫序行為感到遺憾，真的不希望有任何一個人受傷，他更稱，發生衝突的原因，是因為政府用危險器具隔絕群眾，像監察院外沒有拒馬蛇籠，就沒人去衝撞監察院的委員及工作人員。