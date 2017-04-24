鮭魚返鄉有腹案 台企聯考察金門試「金」石

2017-04-24 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕鮭魚返鄉、金門試金石! 「台企聯」金門考察團在海基會邀請下，連續兩天考察金門投資環境，台企聯榮譽總會長張漢文今天在國立金門大學表示，台商打拚多年，應該為下一代著想，回饋自己出生的地方。

台灣企業聯誼會總會長王屏生年初與海基會副董事長柯承亨會面時反映，許多台商正規劃返鄉投資，除苗栗三義木雕園區的投資案，也有部分台商提議赴金門考察相關投資環境；案經柯承亨奔走聯繫，促成兩天一夜金門考察行程。

柯承亨指出，這次與台企聯多位會長到金門，主要是想考察金門的投資環境；這些台商在中國經營都很出色，想回台灣投資，有些會長已有初步構想，有些腹案，海基會會全力協助。

張漢文表示，台商或子女到金大唸書，可能比台灣本島還方便，金大應屆畢業生也可到台商企業就業，台企聯應與金大保持良好的聯繫；台商打拚多年，事業有成，要為下一代著想，也要想到如何回饋自己出生的地方，非常感謝海基會此行的安排。

金大校長黃奇表示，大部分台商對金門都懷有感情，例如與廈門長庚醫院、聯電廈門廠洽談實習與產學合作時，多能獲得正面回應；金大除跟台灣的大學建立交換學習機制，也與歐、美、日、韓、東南亞及中國的大學有合作關係，每年皆選派學生前往異地交換學習。

考察團昨天參訪金門戰地史蹟、昇恆昌金湖廣場並拜會金門縣長陳福海；今天考察金酒公司生產鏈、金門大學、水頭商港及風獅爺購物中心BOT案。

台企聯成員還包括監事長張文潭、副會長葉春榮、孫芳山、高錦樂、王健源及南京台商協會輔導會長海中天、廣州台商協會會長王治中、東莞台商協會秘書長趙維南、西安台商協會副會長洪偉騰。