徐弘庭質疑鄭文燦傷勢 段宜康貼診斷書打臉！
2017-04-24 20:43
監督年金改革行動聯盟成員彭克英（紅圈者）推擠桃園市長鄭文燦（彭克英右手邊），鄭今檢查後發現左側肋骨斷了2根。（資料照，記者王冠仁翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立院上週審查年金改革草案，反改革民眾推擠立委和官員，立委段宜康今天爆料，桃園市長鄭文燦因此肋骨斷2根；國民黨北市議員徐弘庭、王鴻薇則在臉書質疑，鄭文燦22日去唱歌、今天卻斷肋骨，段宜康隨即貼出診斷書打臉，反批徐「一輩子不知道什麼叫忍痛」。
段宜康今天爆料，鄭文燦當天前往立院參加公聽會時，被反年改革群眾攻擊，忍痛到今天才去檢查，結果發現左側肋骨斷了2根。
徐弘庭稍早在臉書貼文質疑，「推擠是真的，但4月22日唱歌、4月24日肋骨斷兩根！」他貼出鄭文燦參加公益演唱會新聞連結，直說「段宜康，你搞的大家好亂啊！」
段宜康隨即在臉書回擊徐弘庭，他貼出診斷證明書打臉，並寫道「這個國民黨的市議員叫徐弘庭，是連勝文的跟班。這種貨色，一輩子不知道什麼叫忍痛。」
另外，國民黨北市議員王鴻薇也在臉書質疑，「鄭文燦唱歌會痛嗎？段宜康說鄭文燦在419時被反年金打斷肋骨，不知鄭文燦在3天後還在桃園高歌會不會痛哟？！」並在文末標記同黨議員徐弘庭。
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