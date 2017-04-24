震撼！上午審過預算 嘉市建設處長下午宣布離職
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市建設處長戴淑玲去年8月獲市長涂醒哲從商界延攬至市府服務，擘劃「一公園一特色」，提出「玩力覺醒」概念要改造全市大小公園，議會臨時會今上午甫通過5千萬元嘉義公園、文化公園及香湖公園改造案追加預算，傍晚即傳出戴已向涂請辭獲准，今日是她在市府最後一天上班，結束她在市府200多天的任職。
涂醒哲受訪時證實此事，他再度讚許戴是難得人才，辭職離開市府「無采」，至於戴的離職原因，他認為要由戴自己來說。
戴淑玲不改其直率個性，今傍晚5點多在市府LINE群組發佈離職訊息：「今天是我奇幻旅程的最後一天，謝謝大家這段期間對我的照顧與包容。雖然一路踉蹌，但學習與收穫滿滿。渡口旁找不到一朵可以相送的花，就把祝福別在襟上，而明日，明日不會是天涯！」
戴淑玲接到記者電話時，語氣輕鬆說，離開市府前一直在想臨時會一定把預算「衝過去」，建設處同仁認真負責，公園特色將延續進行，她下個階段會回到「漫讀小鎮」（讀書人書店前身）賣書。
市府106年度第一次追加預算案，重頭戲為市府建設處擘劃改造嘉義公園、文化公園及香湖公園，議會最後審查結果雖然這3座公園5千萬元預算一毛未刪，但公36（舊菸葉廠）整建案，編列2749萬9千元，刪剩350萬元。戴淑玲受訪時感嘆，「開會前到保安宮召開說明會，大家都有共識的結論，到議會卻被弄掉。」她的語氣變得無奈既無力。
她有感而發說，當初接受涂市長邀請到市府服務時，家人、朋友都反對，她本來就是公部門的「外來種」，認為嘉義政治環境太保守，城市應該有更多想像，但公部門一直在空轉，舉例她在企業界時不到5年讓9間飯店開業，她做事講求快與效率，企業界重視比賽看結果，但公部門重視流程的結果不一定有成效，到市府服務是人生難得經驗，不後悔走這一遭。
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