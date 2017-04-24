洪慈庸及卓冠廷今辦婚宴 林佳龍：2個月前獲通知
2017-04-24 19:56
立委洪慈庸及台中市新聞局長卓冠廷今在酒店舉辦婚宴。（洪慈庸服務處提供）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍及夫人廖婉如，今晚出席立委洪慈庸及台中市新聞局長卓冠廷在酒店的婚宴時表示，兩個月前才接獲兩人通知，要他和婉如都要出席，雖然沒有明講，但心領心會，知道一定是好事。
台中市長林佳龍說，大概兩個月前，這對新人有跟我們預約時間，要求我跟婉如都要到，雖沒有明講，但心領神會，應該是好事情，強調兩情相悅最重要，這兩人是有情人終成眷屬，希望這對眷屬永遠都是有情人。「看到他們能修成正果，在人生的旅途上互相扶持，分享各種心情，我跟婉如都感到很高興，充滿祝福」。
廖婉如說，洪與卓兩人一直都走得很順，沈浸在甜蜜的愛情中。
對於新人有何祝福？林佳龍說，相異才會結合，永遠去欣賞對方不一樣的那部分，不管是個性或生活習慣，祝福他們「選我所愛，愛我所選」，強調選擇沒有最好，只有最適合，把對方看成最好的另一半，就會用愉悅的心情面對生活上的喜怒哀樂，生活的所有心情都可以跟對方分享，這是最珍貴的部分。
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