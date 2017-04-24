鄭文燦2根肋骨骨折 市府:須穿護具觀察2週

2017-04-24 20:03

〔記者邱奕統、陳昀／桃園報導〕立法院上週三審查年金改革草案，反年改民眾封鎖立院出入口，阻擋官員、立委進入立院開會，桃園市長鄭文燦出席立院前瞻基礎建設公聽會時，被反年改成員推擠，鄭文燦事後感到腹部疼痛，今天中午抽空到八德某診所就診檢查，發現左側第7根、第8根肋骨有骨折（裂痕），市府新聞處說，市長身體並無大礙，但須穿上護具觀察兩週。

新聞處轉述鄭文燦說法，鄭文燦將不會對攻擊者提告，傷勢不影響公務，但呼籲理性討論，強調暴力不能解決問題。

鄭文燦上週三結束立院公聽會行程後，即便身體已經負傷，但仍返回桃園連趕3個行程，週四起至今天更連跑了23個行程，完全看不出有異樣，同黨市議員蔡永芳說，這幾天看市長跑行程、走路都沒發現異樣。

蔡永芳說，之前玩柔道的時候，肋骨也常常出現裂痕，雖然會痛，但不影響生活作息，也會自然痊癒，只是這段期間不能笑，否則會痛到哭出來。

衛福部桃園醫院骨科醫師陳厚全指出，肋骨裂開的疼痛指數約有7、8分，生產的疼痛指數是10分，由於第7、第8根肋骨約在乳頭下方位置，呼吸時容易牽動，因此24小時都會感覺疼痛、無法停止，但每個人能承受、忍耐的範圍和時間不同。

陳厚全表示，肋骨裂開約4到6週就能復原，不須開刀，也不會有後遺症，不過，在復原期間必須注意，要避免咳嗽、轉身、大笑，否則疼疼痛會加劇。