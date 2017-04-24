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卓、洪婚事保密到家 舅胡世和以為今日來討論婚事

台中市長林佳龍參加卓、洪婚宴。（記者張菁雅攝）

2017-04-24  19:55

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新聞局長卓冠廷、立委洪慈庸今天下午登記結婚，晚上在林酒店宴請至親好友。兩人對婚事保密到家，洪慈庸的舅舅胡世和以為今天只是討論婚事，台中市長林佳龍與夫人廖婉如則是2週前被卓冠廷預約時間，但未說明何事。

卓、洪的婚宴席開6桌，謝絕媒體拍攝，卓媽媽準備果醬禮盒給親友當伴手禮。胡世和進場前表示，以為今天只是討論婚事，沒想到是結婚，很開心。

林佳龍則說，卓冠廷兩個月前和他約時間，雖然沒有明說，但他大概猜得到；有情人終成眷屬，他一方面恭喜，也要祝福這一對眷屬永遠都是有情人，看到他們能夠修成正果，在人生旅途上相互扶持，他和太太都感到高興。

廖婉如也說，冠廷和慈庸一直走得很順，兩人沉浸在幸福中，而幸福最重要。

立委林昶佐表示，時代力量當初組黨時，邀洪慈庸加入，洪爸爸、洪媽媽擔心女性從政後不容易有美好的感情、婚姻，今天能見證兩人新階段的開始，很開心，也對洪爸爸、洪媽媽有交代。

導演吳念真也受邀參加婚宴，他說，現在年輕人大多不婚，卓冠廷與洪慈庸結婚是好事，可以鼓舞年輕人結婚。

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  • 卓冠廷與洪慈庸結婚，立委林昶佐說，對洪爸、洪媽有交代了。（記者張菁雅攝）

    卓冠廷與洪慈庸結婚，立委林昶佐說，對洪爸、洪媽有交代了。（記者張菁雅攝）

  • 卓冠廷、洪慈庸準備果醬禮盒給親友當伴手禮。（記者張菁雅攝）

    卓冠廷、洪慈庸準備果醬禮盒給親友當伴手禮。（記者張菁雅攝）

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