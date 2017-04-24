卓、洪婚事保密到家 舅胡世和以為今日來討論婚事
2017-04-24 19:55
台中市長林佳龍參加卓、洪婚宴。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新聞局長卓冠廷、立委洪慈庸今天下午登記結婚，晚上在林酒店宴請至親好友。兩人對婚事保密到家，洪慈庸的舅舅胡世和以為今天只是討論婚事，台中市長林佳龍與夫人廖婉如則是2週前被卓冠廷預約時間，但未說明何事。
卓、洪的婚宴席開6桌，謝絕媒體拍攝，卓媽媽準備果醬禮盒給親友當伴手禮。胡世和進場前表示，以為今天只是討論婚事，沒想到是結婚，很開心。
林佳龍則說，卓冠廷兩個月前和他約時間，雖然沒有明說，但他大概猜得到；有情人終成眷屬，他一方面恭喜，也要祝福這一對眷屬永遠都是有情人，看到他們能夠修成正果，在人生旅途上相互扶持，他和太太都感到高興。
廖婉如也說，冠廷和慈庸一直走得很順，兩人沉浸在幸福中，而幸福最重要。
立委林昶佐表示，時代力量當初組黨時，邀洪慈庸加入，洪爸爸、洪媽媽擔心女性從政後不容易有美好的感情、婚姻，今天能見證兩人新階段的開始，很開心，也對洪爸爸、洪媽媽有交代。
導演吳念真也受邀參加婚宴，他說，現在年輕人大多不婚，卓冠廷與洪慈庸結婚是好事，可以鼓舞年輕人結婚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 藍營領軍反年改... 網友一張圖收錄「幹話大全」！
- 遭反年改群眾攻擊忍痛 鄭文燦今查出肋骨斷2根
- 終審法官大縮編 司改會建議：由94人減剩21人
- 反年改暴徒登報指認 葉俊榮：非通緝犯方式處理
- 藍營黨主席民調出爐！郝龍斌慘輸吳、柱八條街......
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 籃球》相隔十年再接助教 鄭志龍：相挺老戰友
- 全智賢擁20億房產稱霸韓星 Rain緊追在後
- 雄中輕度腦麻生 盼以法律幫助弱勢
- 胡智為上 大聯盟 台將第12人
- 「御蓮蔬食」餐券糾紛 御蓮齋告蓮香齋負責人詐欺
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 【藝文短訊】 馬紹．阿紀講泰雅文學
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 名校生當男優年賺556萬 因太累找好友滿足女友
- 瞭望之窗》英國國會改選的衝擊
- 竹市推動國中小太陽能 一年減碳17萬棵樹功效
- 雙重戰結局「1」樣 兄弟氣走猿
- 秀英和男友熱戀5年 甜蜜十指緊扣過馬路
- 溫泉會館男房務擅闖6女客房 老闆出面讓他離職
- 把外交官父親當目標 林如禧成台大五冠王
- 大晴天穿雨衣太突兀 毒蟲搶便當店糗遭逮
- 通過特種地形跳傘 女鐵漢不讓鬚眉
- 嫌農產品行銷難賺 成立客服攬客簽賭被搗
- 李易炒功了得 收服老婆六月的嘴
- 雷朋進入第2輪 歐盟面對Frexit崛起
- 46歲「惠利媽」秀川字腹肌 火辣魔鬼身材超性感
- 周采詩浴衣初體驗 櫻花炸裂約會薛仕凌
- 兒童虐待案件頻傳 家扶籲用愛包圍
- 北韓拘押美國公民 外媒：為談判準備籌碼
- 「小丑」沒有害死希斯萊傑！姊姊們出面闢謠
- 棄置鐵櫃藏80萬遺產 清潔隊員發現返還
- 借千萬投資海產被騙沒錢還 男被債主活逮痛毆
- 盧廣仲扮宅男魯蛇 瞿友寧「大家不喜歡，我去跳海」
- 接任國道6大隊長 李美雲：員警值勤應秉持同理心
- 〈熱門族群〉吃蘋果好甜 機殼廠樂觀看營運
- 《中日對照讀新聞》瞬時に会計 コンビニ全店でセルフレジ導入へ 25年めど 瞬間結帳 日超商2025年可望引進自動收銀機
- NBA》柯神甩尾 勇士聽牌
- 資安法草案 週四提報院會
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 連日來鋒面通過降雨 東山咖啡花爆開
- 苗縣百年茄苳開花求救？竟被…包圍近窒息
- 〈愛情黨羽〉尋找 你的愛情遊樂場
- 通緝男躲神明桌 亡母只保佑10分鐘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：卓、洪婚事保密到家 舅胡世和以為今日來討論婚事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分