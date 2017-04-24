推翻黨職併公職結論 黃國昌打臉徐永明：不是念法律的

立法院長蘇嘉全今就預定於明日審議的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」邀集朝野協商。但時代力量立委黃國昌竟推翻黨團總召徐永明於兩週前所簽署的協商結論。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-24 21:12

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院長蘇嘉全今就預定於明日審議的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」邀集朝野協商。但時代力量立委黃國昌竟推翻黨團總召徐永明於兩週前所簽署的協商結論；並表示，這或許是因為徐永明不是念法律的。

立法院司法及法政委員會已於去年12月22日審查通過民進黨團版「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」。規定年資併計人員，應在扣除黨職年資後，重新核算退職給與；若重算結果低於2.5萬元者，能續領2.5萬元；但現領總額已低於2.5萬元者，不再重新核算。

而歷年累計溢領之金額，核發機關應於1年內要求所屬社團（民眾服務總社、救國團）返還；不過政務人員的部分，亦可直接向領受人要求。若是拒絕返還，即可進行追繳。已身故者，包括改由遺族領取撫慰金者，均非溢領返還、重新核算之範圍。

由於民進黨團已敲定在明日的院會處理，當時擔任司委會主席的尤美女也在13日先行邀集協商；確認司委會審查通過的條文，除了國民黨未出席外，包括民進黨、時力、親民黨團均簽字同意。

在今日的協商中，民進黨團書記長李俊俋表示，這是大法官已宣布違憲的事，應趕快落實處理。

不過國民黨立委林為洲表示，這有其時代背景，當年也有公職併黨職的問題；是否能由國民黨中央黨部計算出來後再協商？否則國民黨團礙難接受。

黃國昌認為，樓地板標準應改採個人可支配所得中位數，而且國家多支出的，全部都要求償。

李俊俋指出，當時是時力黨團總召徐永明支持2.5萬元，還簽了字，現在卻想推翻？

黃國昌辯稱，要是當時國民黨團有簽，他就承認；既然他們沒簽，他就有不同意見。

民進黨團總召柯建銘反駁，如果黃國昌現在要否認徐永明簽過的結論，以後大家要怎樣協商？當時是誰代表黨團，誰簽了就算數，何況徐永明還是總召耶！

黃國昌對此表示，徐永明當時會簽下去，或許是因為他不是念法律的。

蘇嘉全因此裁示，請民進黨立委李俊俋、尤美女與時力立委黃國昌在明天處理前再討論看看。

柯建銘說，就先談看看，沒仍共識就直接表決。