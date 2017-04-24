遭反年改群眾攻擊忍痛 鄭文燦檢查出肋骨斷2根

監督年金改革行動聯盟成員彭克英（紅圈者）推擠桃園市長鄭文燦（彭克英右手邊），鄭今檢查後發現左側肋骨斷了2根。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2017-04-24 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕立法院在上週審查年金改革草案，有反改革的抗議民眾因此和立委爆衝突。立委段宜康就爆料，桃園市長鄭文燦在遭攻擊後去檢查，結果發現左側肋骨斷了2根。

上週立院審查年金改革法案時，許多綠營立委和首長都遭抗議群眾攻擊，台北市長柯文哲也被揍了幾拳。民進黨立委段宜康稍早更在臉書爆料，桃園市長鄭文燦前往立院參加公聽會時，也被反年改革群眾攻擊。鄭文燦忍痛到今天才去檢查，結果發現左側肋骨斷了2根。

段宜康最後呼籲，「後天國民黨團推薦李來希先生來參加年金公聽會，這件事順便交代一下吧！」

桃園市政府晚間發新聞稿指出，鄭文燦在經超音波和X光檢查後發現，是左側第7、第8肋骨骨折。現在他已經使用護具固定，讓骨頭癒合，預計還要觀察兩週。行政院長林全已經致電向鄭市長表達慰問。鄭文燦會在容許範圍內，維持基本公務行程。

鄭文燦除了感謝各界關心，也透過桃園市政府新聞處長張惇涵轉發聲明，雖不打算對此提告，但認為抗議群眾的表達方式已超越言論自由保障範圍，明確違法。最後鄭文燦也呼籲社會理性討論公共議題，解決問題必須靠溝通對話，仇恨暴力是民主的暗礁，應該避免。