過半民眾認為政府處理李明哲案太軟弱 總統府回應...
2017-04-24 22:28
〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會針對「李明哲事件」調查，有5成6的民眾認為政府在這件事情的處理上太軟弱，對此總統府反駁，此案總統蔡英文非常關心並且高度重視。
根據台灣民意基金會最新的調查，有5成6的民眾認為政府在「李明哲事件」的處理上太軟弱、5成2認為李明哲被關下去，將嚴重傷害兩岸關係。
根據《中央社》報導，總統府發言人黃重諺表示，有關李明哲案總統要求各單位盡全力保護李明哲權益，並以李明哲的人身安全為主，且第一時間政府持續與中國交涉，對家屬的關心及協助更是全力投入，相關狀況總統也都全程掌握，政府在這件事情上沒有缺席。
至於民調的數字各自不同，但「沒有任何事比起李明哲的人身安全更是政府最優先的關注目標」。
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