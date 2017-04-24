鄰家女孩轉戰政壇 洪慈庸備受關注

洪慈庸親和力十足，連小男童也爭相合影。（記者張軒哲攝）

2017-04-24 21:23

〔記者張軒哲／台中報導〕現年35歲時代力量立委洪慈庸，在弟弟洪仲丘枉死軍中時，槓上國防部，她敢說敢言，面對媒體言詞流暢、思路清晰，不卑不亢的態度深植人心。她在2015年加入政黨時代力量，並代表該黨參選台中市第3選舉區立委，力退國民黨從政26年立委楊瓊瓔，成功從素人轉戰政壇，在立院問政也備受肯定，與台中市新聞局長卓冠廷戀情也受到外界關注。

洪慈庸畢業於高雄第一科技大學行銷系，大學畢業後在高雄私人企業任職，在2013年7月洪案爆發後，她的上班族人生也就此改變。她在洪案期間，努力替與毫無血緣的弟弟爭取權益，一個多月密集面對媒體受訪，辯才無礙與條理分明，受到台灣社會高度關注，並促成之後「公民1985行動聯盟」的白衫軍運動。

洪慈庸外型清秀，以鄰家女孩清新形象在網路引起許多宅男討論，甚至有網友喻為「台版戶田惠梨香」，引來許多愛慕者追求。洪案事件之後，孝順的洪慈庸決定從高雄辭去工作，搬回后里老家陪伴雙親，在前年立委選舉期間以素人參政，一鳴驚人，擊退尋求6連霸的楊瓊瓔。

洪慈庸當選立委後，私生活相當低調，感情也備受關注，直至去年她與台中卓冠廷同遊新加坡，在一間咖啡館被台灣民眾認出，兩人戀情才曝光，也讓不少愛慕者跟網友心碎。