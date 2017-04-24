F-16要射「小牛飛彈」？ 空軍司令部出面澄清

「小牛」空對面導彈，這種飛彈除可用來對付敵方坦克，也具備對海攻擊能力，能夠有效抵抗兩棲攻擊。（資料照，記者王敏為攝）

2017-04-24 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕國軍年度軍事演習「漢光33號」5月22至26日在澎湖舉行實兵演練，昨傳出F-16將首度發射AGM-65「小牛飛彈」，今天空軍司令部澄清，日前小牛飛彈射擊已完成，今年漢光將不會再射擊小牛飛彈。

昨天媒體報導稱，國防部所發布的「年度專案操演射擊」規劃中，將於5月9日、16日、25日3天舉行射擊，將使用空對面炸彈、空對面飛彈、艦砲射擊及地面武器射擊，戰機F-16也傳將首度在澎湖發射AGM-65小牛飛彈，展示壓制地面能力。

據《三立新聞網》報導，空軍今天澄清今年3月及4月的2波射擊，已打完年度小牛驗證實彈AGM-65B，今年漢光不會在射擊小牛飛彈。不過新添購的AGM-65G型小牛飛彈，國防部沒有正面證實有參與操演，但確定總統蔡英文將親自赴澎湖視導。

AGM-65「小牛飛彈」是美國研製的一種為近距離空中支援而開發的空對面戰術導彈，這種飛彈除可用來對付敵方坦克，也具備對海攻擊能力，能夠有效抵抗兩棲攻擊。