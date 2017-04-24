卓冠廷父親讚：洪慈庸「100分的媳婦」

2017-04-24 17:24

〔記者張安蕎／新北報導〕時代力量立委洪慈庸和台中市新聞局長卓冠廷今天宣布結婚，為政治圈增添喜事，卓冠廷父親、前鶯歌鎮代會副主席卓建鴻說，「很為他們開心！」並大讚洪慈庸「是100分的媳婦」。

卓冠廷是新北市鶯歌區人，28歲時就出任台中市新聞局長，成為全國最年輕的局處首長，當年消息傳回鶯歌，老家鄉親深感與有榮焉，但此次結婚兩人極為低調，沒有正式婚禮，也沒拍婚紗照，更不會回鶯歌宴客，擔任地方民代多年的卓父卓建鴻笑說，「因為他們兩人都住在台中，工作又很忙，所以婚事從簡，只是讓兩邊親戚互相認識一下」。

卓父也讚賞洪慈庸「人很好，是100分的媳婦」，他和太太都對這位媳婦很滿意。至於是否渴望抱金孫？他說，「隨他們高興就好，他們有自己的人生規劃，我們做父母的都很開明，不會催！」