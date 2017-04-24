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低調維持戀情 卓冠廷、洪慈庸終開花結果

2017-04-24  17:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸的戀情在今天開花結果，兩人去年情人節同遊新加坡，被台灣旅客拍照上網而曝光，兩人在媒體面前對戀情均三緘其口，並避免同台出現，登記結婚後，終於可以大方公開。

卓冠廷與洪慈庸在去年情人節傳出戀情後，兩人均未承認在談戀愛，洪慈庸說和卓冠廷是好朋友，卓冠廷則誇讚洪慈庸是很Nice的人，感情一切隨緣。而在去年9月傳出卓冠廷到洪慈庸家提親，兩人準備在去年底完婚，但消息遭到雙方否認。事後，據兩人的好友透露，當時是訂婚而非提親。

兩人戀情曝光後，儘管參加同一場公開活動，卓冠廷都避免與洪慈庸同框，某次中科管理局舉辦活動，把兩人座位排在同一排，中間隔著一位立委，卓冠廷發現後，立即請工作人員把他的座位移到另一排。平時反應快、口才好的卓冠廷，碰到兩人何時結婚的問題，都閉口不談。因此，兩人結婚後，最開心的是終於不用再被追問，而且以後一起吃火鍋時，不用再戴墨鏡了。

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  • 卓冠廷、洪慈庸在登記結婚後，終於可公開合影。（洪慈庸服務處提供）

    卓冠廷、洪慈庸在登記結婚後，終於可公開合影。（洪慈庸服務處提供）

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