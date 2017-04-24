民調遭柱柱姐海放 郝龍斌被酸「職業落選人」
2017-04-24 17:05
媒體批露藍營2份民調顯示，洪秀柱暫居第一、吳敦義緊追在後，郝龍斌雖居第三但是數據大幅落後。（資料照組合圖，上：記者廖振輝攝，下：記者簡惠茹攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉激戰中，由前立法院長王金平辦公室以及黨主席洪秀柱陣營所公布的民調數據皆顯示，前台北市長郝龍斌以9%及10%的數據，大幅落後洪秀柱的35%及40%，更慘被網友酸是「職業落選人」。
郝龍斌請來前總統馬英九的發言人徐巧芯幫忙打這場黨魁大戰，並且透過打籃球拉攏年輕世代、父親郝柏村相挺，民調數據卻仍然大幅落後暫居第一名的洪秀柱及第二名的前副總統吳敦義。
網友們在PTT八卦板上紛紛留言吐槽郝龍斌：「落選立委兼落選黨主席」、「郝在幹嘛，不是派你出來吸黃復興票的嗎，才9趴」、「屢敗屢戰，加油，郝冰冰」、「這山頭有點難攻啊，快call父支援啊」、「支父寶又要落選了」、「職業落選人」、「哈哈，靠爸的哪能跟靠自己的比」、「前台北市長怎淪落至此」、「是在收集落選人頭銜嗎」、「快點叫爸爸出來拉票啊」、「落選頭銜+1」。
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