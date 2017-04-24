四天前臉書說「敢婚敢生」 洪慈庸今登記結婚
2017-04-24 16:36
洪慈庸稍早在個人臉書公開表示已和卓冠廷登記結婚。（記者張軒哲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸稍早在個人臉書表示，今天已和台中市政府新聞局長卓冠廷登記結婚，各界紛紛獻上祝福，不過其實洪慈庸在4天前就曾在臉書粉絲專頁針對衛福部試圖提升年輕人生育意願一事做出建議、闡述看法，更強調：「敢婚敢生，政府要更加貼近年輕心聲。」
兩人先前被目擊同遊新加坡，但面對外詢問兩人關係，洪慈庸僅表示兩人是好朋友，但隨後出現兩人即將結婚的傳聞，洪、卓兩人也只是予以否認，澄清真的是好朋友。不過洪慈庸今日稍早在臉書公布兩人結婚消息，並娓娓道來這段感情，表示「在眾人的關心之下，終於走到這一步。這一路走來，有甜蜜，也有辛苦，重要的是兩人彼此信任，相互扶持。說好的『有好消息會向大家報告』，今天，就是我們決定未來的歲月都要攜手同行的日子。」
洪慈庸4月20日曾在臉書粉絲專頁表示：「敢婚敢生，政府要更加貼近年輕心聲！」，呼籲政府不該只考量促進「生」的意願，而是要思考未來年輕人如何「養」，讓政策更有溫度。而如今她也真的「敢婚」，和卓冠廷登記結婚，完成人生大事。
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