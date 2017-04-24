| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

洪卓戀修成正果 洪家對女婿很滿意

2017-04-24  16:23

〔記者張軒哲／台中報導〕政壇才子佳人登記結婚了！備受各界關注的時代力量立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷今日登記結婚，卓冠廷在臉書公布喜訊。兩人之後不會有公開訂婚或結婚儀式，一切從簡。洪媽對女婿相當滿意，直呼卓冠廷能力好、又貼心。

卓冠廷今日在臉書公布喜訊，洪媽媽胡素真下午表示，卓冠廷能力很好，個性隨和，對洪家兩老很體貼。緊接著雙方長輩會一起聚餐，因為小倆口太忙了，不會有訂婚跟結婚儀式，一切從簡，目前有訂喜餅了，會分送親朋分享喜訊。時代不同了，尊重年輕人決定，他們幸福就好。

卓冠廷臉書全文如下：

這段感情，在眾人的關心之下，終於走到這一步。這一路走來，有甜蜜，也有辛苦，重要的是兩人彼此信任，相互扶持。

說好的「有好消息會向大家報告」，今天，就是我們決定未來的歲月都要攜手同行的日子。

接下來的日子，冠廷一如往常早上七點多要跟市長開會，慈庸一樣得五點多起床，從台中搭第一班高鐵到立法院；到了晚上，依舊各自跑行程及開會。

不過，我們依然會很珍惜相聚的每一刻。

昨天我們聊天時談到，未來會有什麼改變？嗯哼～我們想了想，最大的不同，應該是一起吃火鍋時，終於不用戴墨鏡了。

我們婚事真的很簡單，因為沒辦法抽出時間籌備婚禮，必須向大家致歉，除了沒有正式婚宴，也沒拍婚紗照，沒有傳統婚禮儀式，只有雙方親友簡單的餐敘。

這段日子以來，很多關心我們的好友最常問的就是：「何時結婚？」今天以後，終於不用再被追問了（呼～）！

未來，我們會在人生的道路上相互扶持，並且持續為社會盡一份心力；因為，這是我們相遇相逢的起點，也會是未來相知相惜的志業。

謝謝大家，我們會加油的！

Love is Love，願天下有情人終成眷屬

廣告
  • 卓冠廷、洪慈庸登記結婚，並在臉書公布喜訊。（圖由洪慈庸服務處提供）

    卓冠廷、洪慈庸登記結婚，並在臉書公布喜訊。（圖由洪慈庸服務處提供）

  • 洪慈庸今日多了人妻身分。（記者張軒哲攝）

    洪慈庸今日多了人妻身分。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卓冠廷 洪慈庸
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：洪卓戀修成正果 洪家對女婿很滿意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.