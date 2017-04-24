洪卓戀修成正果 洪家對女婿很滿意

2017-04-24 16:23

〔記者張軒哲／台中報導〕政壇才子佳人登記結婚了！備受各界關注的時代力量立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷今日登記結婚，卓冠廷在臉書公布喜訊。兩人之後不會有公開訂婚或結婚儀式，一切從簡。洪媽對女婿相當滿意，直呼卓冠廷能力好、又貼心。

卓冠廷今日在臉書公布喜訊，洪媽媽胡素真下午表示，卓冠廷能力很好，個性隨和，對洪家兩老很體貼。緊接著雙方長輩會一起聚餐，因為小倆口太忙了，不會有訂婚跟結婚儀式，一切從簡，目前有訂喜餅了，會分送親朋分享喜訊。時代不同了，尊重年輕人決定，他們幸福就好。

卓冠廷臉書全文如下：

這段感情，在眾人的關心之下，終於走到這一步。這一路走來，有甜蜜，也有辛苦，重要的是兩人彼此信任，相互扶持。

說好的「有好消息會向大家報告」，今天，就是我們決定未來的歲月都要攜手同行的日子。

接下來的日子，冠廷一如往常早上七點多要跟市長開會，慈庸一樣得五點多起床，從台中搭第一班高鐵到立法院；到了晚上，依舊各自跑行程及開會。

不過，我們依然會很珍惜相聚的每一刻。

昨天我們聊天時談到，未來會有什麼改變？嗯哼～我們想了想，最大的不同，應該是一起吃火鍋時，終於不用戴墨鏡了。

我們婚事真的很簡單，因為沒辦法抽出時間籌備婚禮，必須向大家致歉，除了沒有正式婚宴，也沒拍婚紗照，沒有傳統婚禮儀式，只有雙方親友簡單的餐敘。

這段日子以來，很多關心我們的好友最常問的就是：「何時結婚？」今天以後，終於不用再被追問了（呼～）！

未來，我們會在人生的道路上相互扶持，並且持續為社會盡一份心力；因為，這是我們相遇相逢的起點，也會是未來相知相惜的志業。

謝謝大家，我們會加油的！

Love is Love，願天下有情人終成眷屬