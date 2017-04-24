中選會標準惹議 楊烈po文竟罰比馬英九重
2017-04-24 16:26
〔記者黃欣柏／台北報導〕資深本土藝人楊烈因在去年總統大選投票當天，於個人臉書發文力挺小英，遭中選會以違反《總統副總統選舉罷免法》裁罰60萬元。經楊烈提起行政訴訟，楊的律師今當庭質疑，前總統馬英九的競選粉絲團「台灣加油讚」也曾發生類似狀況，情節明顯比楊烈更嚴重，卻只挨罰50萬元，中選會標準顯然輕重失衡。
去年1月16日總統大選投票當天，楊烈在臉書寫下「今天要選舉了！堅定信心不受任何干擾、威赫、誘騙！正確、勇敢選定總統：2號蔡英文」等文句，此舉被中選會認定違反《總統副總統選舉罷免法》第50條第2款所規定的「政黨及任何人不得於投票日從事競選或助選活動」，事後開出60萬元罰單。
今台北高等行政法院開庭審理本案，楊烈本人並未到庭，其委任律師鍾秉憲指出，楊烈當天發文後不久就立刻刪文，不僅發文時間是午夜，而且用的還是自己個人臉書，行為顯然不構成中選會過去所說的系統性、組織性等要件，情節非常輕微，影響範圍只及於自己的親朋好友，相較於馬英九官方競選粉絲團過去只被罰50萬元，顯然並不合理。
中選會法政處處長賴錦珖回應，馬英九粉絲團當時是小編不慎犯錯，當事人並不知情，而楊烈卻知道自己行為違法，而且這類po文可以複製傳播，影響力也比傳統媒體還要大，所以才加重裁罰。
鍾秉憲聞言立刻反擊，沒什麼人會在選舉當天特地搜尋楊烈個人臉書，且國會目前還擬要修法降低社群網路發文的罰則，可見其所要規範的對象應該是報章媒體而非私人社交領域，中選會說法與修法方向明顯是自相矛盾。
法官庭後指出，本案案情單純，請兩造近日將書狀與相關資料呈給法院，全案定於5月25日再行後續程序。
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