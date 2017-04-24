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洪慈庸結婚了！ 鄉民陷入複雜情緒

2017-04-24  16:18

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸和台中市政府新聞局長卓冠廷，兩人今日已在戶政事務所完成結婚登記。由於洪慈庸自洪仲丘案以來乃至當選立委，都受到網友和PTT鄉民廣大的矚目，因此她的婚訊讓眾多鄉民陷入複雜的情緒。

洪慈庸和卓冠廷都在臉書公布結婚消息，一傳到PTT後就有多則推文湧進，有鄉民當場崩潰，泣訴「我老婆跟人跑了QQ」。也有許多人帶著祝賀之意直說「恭喜恭喜」，他們認為女性政治人物有好對象可以儘快結婚，因為有很多女性政壇人物到現在都還嫁不掉。

還有鄉民提到過去有政論節目討論過，沒結婚的女性出來從政，最後嫁掉的沒幾個，因此都正面看待洪慈庸結婚一事，某個鄉民甚至把注意力放到呂秀蓮身上，直呼「想看看秀蓮學姊出嫁」。

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  • 時代力量黨立委洪慈庸，今日和台中市政府新聞局長卓冠廷登記結婚。（資料照，記者黃耀徵攝）

    時代力量黨立委洪慈庸，今日和台中市政府新聞局長卓冠廷登記結婚。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 台中市新聞局長卓冠廷今日和洪慈庸登記結婚。（資料照，記者張菁雅攝）

    台中市新聞局長卓冠廷今日和洪慈庸登記結婚。（資料照，記者張菁雅攝）

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