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經國號戰機癟氣 輪胎無插釘、裂痕送鑑定

2017-04-24  16:16

〔記者王俊忠／台南報導〕空軍台南四四三聯隊一架經國號單座戰機，今天上午準備起飛時，飛行員突然發現戰機左側主輪胎癟氣（胎壓明顯不足），飛行員立即放棄飛行、返回檢修。聯隊說明，初步檢視輪胎無釘子插入、無裂痕等現象，已交專業人員鑑定調查，這是今年度台南基地首次發生戰機起飛前輪胎癟氣問題。

四四三聯隊政戰主任彭玉家說明，今上午九點四十五分許，此戰機做例行演訓任務，在跑道頭準備起飛，飛行員才鬆開煞車時就覺得輪胎怪怪的，隨即放棄起飛，返回檢修，檢視發現是戰機左側主輪胎出現癟氣，維修人員卸下問題輪胎、更換新胎，因為問題胎外表無釘子插入、無裂痕等現象，已交由專業人員鑑定調查，才能知悉癟氣原因。

彭玉家並肯定飛行員機警發現輪胎問題、處置應變正確，跑道維持正常運作，也沒有影響民航班機起降。

對於日前空軍官校傳出三架AT-3教練機發生輪胎癟氣問題；今天經國號戰機又發生輪胎癟氣，兩者是否有關聯性？四四三聯隊說明，AT-3教練機與經國號戰機輪胎煞車系統不同，不能相提並論，應是個案問題。

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  • 二十四日上午，空軍台南基地傳出經國號戰機準備起飛時發生輪胎癟氣、放棄飛行的狀況。（資料照，記者王俊忠攝）

    二十四日上午，空軍台南基地傳出經國號戰機準備起飛時發生輪胎癟氣、放棄飛行的狀況。（資料照，記者王俊忠攝）

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