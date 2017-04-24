卓冠廷、洪慈庸登記結婚 今晚宴請親友

2017-04-24 16:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸今天在戶政事務所完成結婚登記，卓冠廷下午透過臉書發布喜訊，並表示，兩人婚事很簡單，因沒有時間籌備婚禮，必須向大家致歉。此外，卓冠廷與洪慈庸今晚在林酒店宴請親友，6時30分將出面接受媒體訪問。

卓冠廷表示，這段感情在眾人的關心下，終於走到這一步，這一路走來，有甜蜜，也有辛苦，重要的是兩人彼此信任，相互扶持。

他也說，曾承諾「有好消息會向大家報告」，今天，就是我們決定未來的歲月都要攜手同行的日子，接下來的日子，他一如往常早上7點多要跟市長開會，慈庸一樣得5點多起床，從台中搭第一班高鐵到立法院；到了晚上，依舊各自跑行程及開會。「不過，我們依然會很珍惜相聚的每一刻」。

兩人昨天聊到未來會有什麼改變？卓冠廷說，最大的不同應該是一起吃火鍋時，「終於不用戴墨鏡了」。而且這段日子以來，很多好友最常問的就是：「何時結婚？」今天以後，終於不用再被追問了。

他也表示，兩人的婚事很簡單，因為沒辦法抽出時間籌備婚禮，必須向大家致歉，除了沒有正式婚宴，也沒拍婚紗照，沒有傳統婚禮儀式，只有雙方親友簡單的餐敘。

卓冠廷說，未來，兩人會在人生的道路上相互扶持，並且持續為社會盡一份心力；因為，這是兩人相遇相逢的起點，也會是未來相知相惜的志業。