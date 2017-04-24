考察投資案 海基會與台企聯訪金門

2017-04-24 17:17

〔記者林良昇／台北報導〕海基會發出新聞稿表示，海基會副董事長柯承亨於昨日至4月24日與「台企聯」榮譽總會長張漢文等10位台商會長，前往金門進行投資環境考察，拜會金門縣政府，參訪水頭商港、昇恆昌金湖廣場、風獅爺購物中心BOT案等多處建設。

柯承亨表示，與台企聯多位會長到金門，主要是考察金門投資環境。台商在中國投資成果出色，想回故鄉投資，台商協會會長們已有初步構想，海基會會全力協助。

張漢文則表示，各會長在中國多年都事業有成，為了兩岸和平與兩岸下一代的幸福著想，想為出生的地方盡一份心力。

海基會指出，台企聯總會長王屏生在今年初與柯承亨會晤時反映，許多台商朋友正在規劃返鄉投資，除了苗栗三義木雕園區投資案外，有部分台商提議前往金門考察相關投資環境，經柯承亨聯繫金門縣政府後，受到縣府高度重視，邀請張漢文一行在柯承亨及金門縣政府人員陪同下，進行金門投資環境及重大建設的考察。

海基會表示，張漢文一行在4月23日參訪金門戰地史蹟、考察昇恆昌金湖廣場並拜會金門縣長陳福海，雙方就金門投資環境及金門在兩岸關係發展的獨特地位充分交換意見，陳福海對台商前來金門投資表達歡迎與支持。

海基會說，今日前往考察金門酒場生產鏈、金門大學、水頭商港以及風獅爺購物中心BOT案，了解水頭商港在兩岸小三通的發展現況，對金門在兩岸經貿往來獨特的樞紐地位，在在觀光休閒、畜牧農產加工、文化創意等產業存在許多發展空間。

柯承亨表示，只要有利於台商投資權益，有利於兩岸關係的和平繁榮發展，海基會責無旁貸。對於台商本次在金門考察投資案，海基會全力促成並視況提供必要協助。