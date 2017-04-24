洪慈庸嫁啦！臉書宣布與卓冠廷完成結婚登記

2017-04-24 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量美女立委洪慈庸、台中市政府新聞局長卓冠廷，今於臉書發表聯合聲明，兩人稍早已在戶政事務所完成結婚登記。

洪慈庸表示，「這段感情，在眾人的關心之下，終於走到這一步。這一路走來，有甜蜜，也有辛苦，重要的是兩人彼此信任，相互扶持」。

洪慈庸指出，「我們婚事真的很簡單，因為沒辦法抽出時間籌備婚禮，必須向大家致歉，除了沒有正式婚宴，也沒拍婚紗照，沒有傳統婚禮儀式，只有雙方親友簡單的餐敘」。

洪慈庸笑稱，「這段日子以來，很多關心我們的好友最常問的就是：「何時結婚？」今天以後，終於不用再被追問了（呼～）！」

「未來，我們會在人生的道路上相互扶持，並且持續為社會盡一份心力；因為，這是我們相遇相逢的起點，也會是未來相知相惜的志業」，也謝謝大家，「我們會加油的！」洪慈庸也祝天下有情人終成眷屬！

洪慈庸臉書全文：