國民黨立院吵翻天 鄭運鵬素描女立委

民進黨立委鄭運鵬在國民黨杯葛議事期間，素描出一位女立委。（圖擷自鄭運鵬臉書）

2017-04-24 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日排審前瞻計畫特別條例草案，國民黨團卻杯葛議事，民進黨立委鄭運鵬笑稱自己在「聽訓」。但鄭運鵬也沒閒著，趁此機會鍛鍊素描，找上一位女立委當模特兒，他還不忘與網友同樂，要大家猜猜他在畫誰？

鄭運鵬今日在臉書上表示，他是在議事資料的背面畫出這張素描，網友紛紛猜測他畫的是民進黨立委吳思瑤。鄭運鵬也沒否認，僅說「當事人已翻白眼」。還有網友要求幫今日的主席邱議瑩畫一張，鄭運鵬則開玩笑地說，等到邱議瑩生氣時他再畫。

許多網友更討論起鄭運鵬的畫技，直說他畫得很好筆觸不錯，一名網友則認為，鄭運鵬應該要畫「我的雙峰幾乎垮掉了！」的張花冠才比較有話題性。