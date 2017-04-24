捷運萬大線新北土地徵收慢？柯文哲又抱怨朱立倫

台北市長柯文哲前往市議會民進黨團大會，報告「捷運南港線南港機廠聯開案」等議案，稱「民進黨是重要的盟友」。（記者廖振輝攝）

2017-04-24 15:39

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲與新北市副市長侯友宜，因「捷運三環三線」數度隔空交火。今又傳出，柯文哲赴市議會民進黨團報告「捷運萬大線」時，也抱怨新北市長朱立倫。民進黨團總召許淑華轉述，萬大線碰到新北市土城機廠土地徵收問題，新北市處理態度不太積極，柯要求捷運局說清楚誰對誰錯，不要讓外界認為都是北市府的錯。

捷運萬大線使用「特別預算」，但特別預算不足，北市府計畫先用「土地開發基金」墊支，此舉需徵得議會同意，柯文哲率領相關首長赴台北市議會民進黨團報告，盼尋求支持。

北市府捷運局表示，捷運萬大線案目前由北市府全權辦理，新北段部分也委由北市府代辦；但「土城機廠」現址有一座私有化工廠，新北市府雖已辦理土地徵收，不過，化工廠盼新北市府能另尋廠址遷移。

民進黨團總召許淑華轉述，柯文哲席間是口氣強硬地向捷運局表示，「要做就趕快做，誰對誰錯就講清楚，不要說好像都是我們不對，到底有沒有共識要講清楚；如果是我們對，捷運局就要出來講清楚」，以免外界都認為都是北市府的錯。