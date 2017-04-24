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強調施政不分藍綠 屏東市代理市長程清水就任

2017-04-24  15:22

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市代理市長程清水今天上任，他表示，屏東市與屏東縣長久以來各別由藍、綠執政，因各自為政，導致縣政與市政落差相當大，他願意接下代理市長職務，就是要打破這種現象，將貫徹縣、市政無縫接軌及施政不分藍綠方針。

國民黨籍屏東市長林亞蒓4月19日因涉貪案被判刑，屏東縣政府依規定將她停職，並請出71歲的國民黨籍前縣議長程清水代理市長，上午他在現任議長周典論陪同觀禮下，正式接下代理市長印信，周典論推崇程清水處事圓融，有助於所會和諧，推動市政更能得心應手。

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  • 屏東市代理市長程清水今天上任，他強調，縣政、市政將無縫接軌，施政不分藍綠。（記者李立法攝）

    屏東市代理市長程清水今天上任，他強調，縣政、市政將無縫接軌，施政不分藍綠。（記者李立法攝）

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