北市「代金」政策 綠議員︰應先向議會溝通

2017-04-24 15:49

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲今午赴民進黨團報告南港機廠聯開案、萬大線開發案、單一且自住房屋稅減稅，及其他重大法案。民進黨團總召許淑華會後轉述，經充分溝通後，政策大方向支持、僅細節待討論。另也向市府表達不滿，重大政策如「代金」，應先向議會溝通，再對媒體放消息，否則影響雙邊信任；許轉述，席間反映此事後，柯文哲也認為此舉不妥當。

柯文哲今午赴民進黨團報告「捷運南港線南港機廠聯開案」、「單一且自住房屋稅給予折減稅基之優惠」、「台北市房屋稅徵收自治條例」、「台北市容積移轉審查許可自治條例」、「台北市容積代金基金收支保管及運用自治條例」等重大議案。過程閉門1.5小時。

民進黨團總召許淑華會後受訪表示，經充分溝通後，南港聯開案解約、單一且自住房屋稅減稅等重大政策，原則上，大方向支持，細節還需微調討論。

許淑華說明，根據市府說明，北市府憂心南港聯開案會變成美河市翻版，又擔心廠商會像遠雄大巨蛋以拖待變，因此去年年中提出解約。再者，去年年底，大法官釋憲案指出，徵收的土地不能轉賣，因此強化聯開案解約後蓋公宅的主張。經充分溝通後，民進黨團認同此舉，下週此案會送到市議會大會討論；若大會支持就通過，大會不支持則表決。

至於「單一且自住房屋稅」減免，民進黨團認為政策對年輕人是利多，也願意支持。許淑華表示，雖然國民黨團一定會說這是政策買票，但哪個市長任內不會政策買票，前市長郝龍斌還不是「發牛奶」政策買票？許強調，只要是對年輕人有幫助的政策，民進黨團都支持。

許說，根據市府規劃，房屋稅減免的相關經費將由「住宅基金」支應，預計1.2萬到1.5萬人可受惠；但民進黨團叮嚀，市府務必要把所得、戶數、年齡、職業等標準訂得嚴謹。

談及「代金」議題，許不滿表示，為何是媒體先公布代金相關議題，而非先向議會溝通？很多政策市府不都還沒定案，到底是百分百採用代金，還是一半代金一半容移，市府應該先有共識並向議會溝通好後，在對媒體放消息。

由於51位藍、綠市議員卻提案修正草案打算翻盤取消落日條款。許淑華表示，新聞出去後，鄉民都罵「垃圾不分藍綠」；議員感到不受尊重，也影響雙邊信任關係。無論是百分百採用代金，或一半代金一半容儀，這兩個方式沒有絕對好，或絕對不好，各有利弊。應該比利弊優劣分析完整後，議會了解後，再來處理；而非直接先向媒體放話。

許強調，接下來要選舉了，也不希望這樣的事情一而再發生，否則影響雙邊信任。許轉述，席間反映此事後，市長柯文哲也認為此舉不妥當。