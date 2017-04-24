反駁輕軌是災難 林佳龍指當年高速公路也挨批

台中市提出多項軌道建設，納入前瞻基礎建設計畫。（台中市政府提供）

2017-04-24 14:37

〔記者張菁雅／台中報導〕前行政院長毛治國今天在媒體投書指出，輕軌遍地開花將是災難。台中市長林佳龍今天在市政會議上表示，當初前總統蔣經國蓋高速公路，被批評「牛車要怎麼走」，現在已成為重要的交通骨幹。他指出，軌道建設將對社會產生長久效益，不能視為單純的交通建設。

行政院前瞻基礎建設計畫中，台中市政府爭取到捷運藍線、綠線延伸彰化、大台中山手線等建設，也正積極爭取將雙港輕軌、捷運藍線延伸台中港及屯區，進而延伸至南投，以及捷運綠線延伸大坑與苗栗海線雙軌化等列入計畫。

林佳龍表示，輕軌建設引起社會討論，但輕軌有很多形式，可因地制宜，很適合台中，而台中規劃的雙港輕軌有專屬路權，也有地下、高架與平面段。

林佳龍說，在大環境不看好的情況下，供給可以創造需求，政府帶頭投資，可產生很大的效益，例如，日治時代縱貫線通車後，帶動台中市發展；另外，蔣經國當初推動十大建設，在蓋高速公路時，也被批評「牛車怎麼走，這是給開車的有錢人走的」，然而現在卻已成為重要的交通骨幹。

林佳龍強調，前瞻計畫應由中央政府以中台灣為核心主動規劃，現在「已經晚做了，也做少了」，台中市提出的軌道建設是帶動都市發展、區域治理與國土規劃的戰略性選擇，將可帶動更多民間投資，