自打臉？婦聯會曾認勞軍捐有收支帳

2017-04-24 14:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕遭疑為國民黨附隨組織的婦聯會，多次以「年代久遠、無法提供」為由，拒絕向內政部交代勞軍捐流向。不過，現任婦聯會主委辜嚴倬雲在1995年擔任婦聯會秘書長期間接受媒體訪問時，非但承認勞軍捐有收支帳，還說要將勞軍捐餘額「在適當時機公布」，顯示婦聯會對勞軍捐流向並非不知情，「年代久遠」恐是推托之詞。

面對外界對勞軍捐批評，辜嚴倬雲1995年曾打破承諾接受媒體訪問，強調婦聯會當年接受的「勞軍捐」完全都用來蓋軍眷舍、勞軍、援外等，沒有一毛錢落入私人口袋中，勞軍捐還剩餘多少，她不便透露，但將在適當時機公布。

辜嚴倬雲當時也說，婦聯會捐建的軍眷不斷進行，每年1千多萬元的各項預算都是由勞軍捐中支付，包括支付給海內外近千分會的經費，「每年的帳目都有會計師查帳」，婦聯會並未動用勞軍捐從事任何投資或購置私人資產，「這些都是可以查證的。」