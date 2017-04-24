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朱立倫選台北市長？ 洪秀柱：會推最適合人選

2017-04-24  13:54

［記者黃淑莉／雲林報導］針對媒體報導新北市朱立倫民調小輸柯文哲，2018首都市長之戰，朱立倫是國民黨首選，對此國民黨主席洪秀柱今天在北港表示，很高興，也代表國民黨不是沒戰將。

根據「旺旺中時民調中心」民調結果，新北市長朱立倫2018若轉戰台北市，支持度僅小輸台北市長柯文哲6％，有希望讓國民黨「光復台北」。

洪秀柱早上到雲林北港朝天宮參拜時面對媒體詢問，她表示，朱立倫民調高她很開心，這也代表民眾沒有放棄國民黨，國民黨還是有戰將，國民黨會繼續努力，至於2018的勝選計畫，到時候會看誰的民調高、誰有企圖心、有願景及當事人意願，在公平競爭後，推出最適合的人選。

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  • 國民黨主席洪秀柱今天到北港朝天宮參拜，對於朱立倫民調高，洪秀柱說，這也代表國民黨不是沒戰將。（記者黃淑莉攝）

    國民黨主席洪秀柱今天到北港朝天宮參拜，對於朱立倫民調高，洪秀柱說，這也代表國民黨不是沒戰將。（記者黃淑莉攝）

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