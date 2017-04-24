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郭文貴直播中共內鬥被打斷 王丹：顯然戳到痛處

2017-04-24  14:08

〔即時新聞／綜合報導〕被中國通緝的富豪郭文貴日前接受《美國之音》專訪，披露中國領導高層內鬥和貪腐，但專訪直播卻突然中斷，更傳出負責專訪的《美國之音》人員疑似迫於中國政府壓力「被休假」。中國民運人士王丹稍早在臉書指出，此事件的種種跡象證明郭文貴的爆料確實有真實內容，而且戳到了某些勢力的痛處。

王丹表示，郭文貴事件正在發酵中，而他一個靠權力勾結關係暴富的商人竟然敢如此高調地爆料中共內幕，中國外交部更對此出來表態，外交系統也不計代價介入美國電視台的運作，為的就是要讓郭文貴「不要講話」，種種跡象不僅從側面證實他的爆料中確實有真實內容，更戳到了某些勢力的痛處。

王丹認為，郭文貴的背後可能有龐大實力支持，不然他早就「被消失」了，而這事件的性質和前重慶公安局長王立軍叛逃成都美國領事館的事件大同小異。

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  • 王丹指出，此事件的種種跡象證明郭文貴的爆料確實有真實內容，而且戳到了某些勢力的痛處。（資料照，記者簡榮豐攝）

    王丹指出，此事件的種種跡象證明郭文貴的爆料確實有真實內容，而且戳到了某些勢力的痛處。（資料照，記者簡榮豐攝）

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